Santo Stefano Basket-Pino Dragons. Camerini: “Affrontiamo la sfida come fosse un nuovo derby”

CAMPI BISENZIO – Entrambe sconfitte, entrambe vogliose di riscatto. E affamate di punti. Domani, mercoledì 14 aprile, Santo Stefano Basket incontra i Pino Dragons per il terzo match della serie D Toscana. Una vittoria e una sconfitta per i campigiani, due sconfitte invece per i prossimi avversari. Appuntamento a Spazio Reale alle 21.15. Per introdurre la sfida ci siamo confrontati con Raffele Camerini che non ha dubbi: “Ci vorrà massima concentrazione perché incontriamo una squadra che non ha l’obbligo di dover vincere per forza. Dobbiamo affrontare Pino Dragons come se fosse il derby”. A proposito di derby, Santo Stefano è uscita sconfitta dall’incontro con Pallacanestro Campi: “Sapevamo che c’erano grandi differenze, che si sono viste anche in campo. Loro sono un gruppo molto rodato, noi stiamo lavorando insieme solo, con questa, da tre settimane. E già siamo molto affiatati ma ci mancano certi automatismi che in alcuni frangenti decisivi si vedono”. Sconfitta sì ma onorevole, Santo Stefano non ha mai mollato: “La nostra reazione è una delle note più positive della partita, dobbiamo ripartire da lì e farne tesoro. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai e ci servirà anche nel prossimo futuro, per qualsiasi obiettivo. E questo è merito indubbiamente di coach Trucioni che sta lavorando sull’affiatamento e sull’intensità. Dobbiamo ringraziarlo per questo: ha creato un gruppo”.