Santo Stefano Basket prepara la ripresa degli allenamenti in palestra. Prima un “giro” di tamponi antigenici

CAMPI BISENZIO – Buone notizie dalla Federazione: il Santo Stefano Basket, così come le altre società, può riprendere ad allenarsi anche in palestra. Dopo il lavoro all’aperto, in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze, dopo mesi difficili e tante incertezze, adesso è consentito tornare ad allenarsi insieme anche al chiuso. “Un tassello in più – dicono in una nota dal Santo Stefano – verso la normalità del nostro amato basket”.

“Previo giro di tamponi, gratuiti per le famiglie perché pagati dalla società, e programmato mercoledì 27 gennaio, – continua il comunicato – il Santo Stefano Basket ricomincerà gli allenamenti. Si potranno allenare al chiuso i senior e le giovanili fino ai nati 2010, purché in possesso del certificato medico per attività agonistica. Purtroppo per i più piccoli, dovremo continuare l’attività all’aperto. Le palestre sono tuttora precluse, ma non molliamo”.

“Desideriamo, in conclusione, ringraziare tutta la nostra comunità sportiva per il grande senso di responsabilità, che non deve certo diminuire adesso, e per l’attaccamento ai nostri colori biancorossi mostrato in questi mesi di distanza. Se il nostro sport si avvia finalmente alla ripresa è merito anche dei sacrifici che tutti noi abbiamo fatto”.