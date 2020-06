Santo Stefano Basket: ripartire con il piede giusto. L’occasione arriva dai centri estivi

CAMPI BISENZIO – Si è interrotta sul più bello la prima stagione del Santo Stefano Basket nella serie D toscana. La squadra di coach Trucioni, infatti, non era lontana dalle posizioni più alte della classifica. Santo Stefano però non ha mai smesso di pensare a come ricominciare a fare sport, gettando le basi per una […]

CAMPI BISENZIO – Si è interrotta sul più bello la prima stagione del Santo Stefano Basket nella serie D toscana. La squadra di coach Trucioni, infatti, non era lontana dalle posizioni più alte della classifica. Santo Stefano però non ha mai smesso di pensare a come ricominciare a fare sport, gettando le basi per una ripresa in completa sicurezza. I mesi di distanziamento, nonostante siano mancate le emozioni del fare sport insieme, hanno portato importanti novità per i campigiani.

La prima in ordine di tempo è stata la pubblicazione dell’album delle figurine per la stagione 2019-2020: atleti, allenatori, dirigenti, tutta la comunità biancorossa riunita. Un motivo per ritrovarsi anche solo in foto prima di tornare in palestra. L’album ha fin da subito riscosso grande successo. È nato anche “Passo Zero”, un foglio informativo disponibile al sito Internet www.apdsantostefano.it ogni quindici giorni per restare sempre aggiornati sulla vita della comunità biancorossa. Piccole ma significative novità per avvicinarsi alla nuova stagione.

Adesso è il momento per riprendere in completa sicurezza lo sport. Ricominciano gli allenamenti seppur con le prevedibili limitazioni. I numeri saranno ancora contingentati, gli allenamenti saranno necessariamente all’aperto, ci sarà sempre bisogno di un’autocertificazione. Un graduale ritorno alla normalità nel pieno rispetto delle norme previste dal protocollo.

Un tassello in più è dato dalla partenza dei centri estivi. Otto settimane, inizio il 15 giugno, per fare sport insieme e in sicurezza. I centri estivi di Santo Stefano sono finalmente possibili grazie alla sinergia nata tra Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio che ha messo a disposizione i locali. Sono pronti diversi sconti per aiutare le famiglie soprattutto in questo periodo difficile. Il prezzo di base infatti per ogni settimana è di 100 euro, inclusi pasti e assicurazione, ma con la partecipazione di fratelli e sorelle si possono ridurre. Per ulteriori informazioni, scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 3517287191-