Santo Stefano Basket, sabato 22 si gioca il “Torneo di Carnevale”

CAMPI BISENZIO -Per Carnevale… ogni scherzo vale. Non è uno scherzo, però, il torneo organizzato dal Santo Stefano Basket e denominato appunto “Torneo di Carnevale”. L’appuntamento è per dopo domani, sabato 22 febbraio, presso la palestra di via Ombrone con la partecipazione, oltre ai padroni di casa, di Basket Sestese, Folgore Fucecchio ed Etrusca San Miniato. Inizio previsto alle 9.30 con la sfida fra Santo Stefano e Basket Sestese. Alle 10.45, invece, a scendere in campo saranno Folgore Fucecchio ed Etrusca San Miniato. Dopo pranzo la finale per il terzo e quarto posto e alle 16.15 la finalissima che designerà il vincitore.