Santo Stefano Basket: “Teniamo ancora duro, il canestro più atteso è sempre più vicino”

CAMPI BISENZIO – “Lavoriamo con attenzione e costanza per farci trovare pronti all’appuntamento con i campionati di basket”. Non hanno dubbi al Santo Stefano Basket, che continua ad allenarsi con l’obiettivo ovviamente di poter ripartire. “Gli allenamenti delle nostre squadre non si sono mai fermati, ma questa lunga assenza dalle competizioni ufficiali è stata difficile da gestire. Organizzare in sicurezza il lavoro è stata una nostra premura fin dall’inizio ma è stato anche un dovere verso la nostra comunità e i nostri associati, sempre uniti e sempre vicini ai nostri colori. Adesso siamo tornati, finalmente, ad allenarci negli spazi che ci sono più consoni, le palestre. Via Barberinese, Ombrone, Spazio Reale sono tornate a essere il nostro pane quotidiano. I nostri atleti più piccoli continuano nel frattempo ad allenarsi anche alla Gabbia Playground. Teniamo duro, il canestro tanto atteso non è troppo lontano”.