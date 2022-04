Santo Stefano Basket: tutti promossi alla seconda fase

CAMPI BISENZIO – Tutti alla seconda fase. E questo è un primo grande traguardo per Santo Stefano Basket. Dopo un’altra stagione difficile segnata dalla pandemia, “i nostri Under 14,15 e 16 – dicono dalla società campigiana – sono riusciti a centrare l’obiettivo di accedere alla fase 2. Under 14 e 15 nelle prossime settimane saranno impegnati nelle partite per il […]

CAMPI BISENZIO – Tutti alla seconda fase. E questo è un primo grande traguardo per Santo Stefano Basket. Dopo un’altra stagione difficile segnata dalla pandemia, “i nostri Under 14,15 e 16 – dicono dalla società campigiana – sono riusciti a centrare l’obiettivo di accedere alla fase 2. Under 14 e 15 nelle prossime settimane saranno impegnati nelle partite per il titolo regionale. Menzione speciale per i nostri 2008 che hanno saputo dare continuità al percorso di crescita, auspicando possano confermarsi ancora. Per l’Under 16, invece, impegni per la Coppa Toscana: bravi quindi a rispettare le aspettative”.