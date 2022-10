Santo Stefano Basket, un fine settimana ricco di appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Fine settimana intenso per il Santo Stefano Basket, impegnato praticamente con tutte le squadre impegnate. Venerdì allenamento “mostruoso” del Minibasket anella palestra di via Ombrone. Sabato impegnate tutte le squadre del settore giovanile ovvero Esordienti, Scoiattoli, Aquilotti, Under 15 e Under 17 Gold; l’Under 17 ha giocato, invece, domenica. È stato un sabato molto positivo: vincono le […]

CAMPI BISENZIO – Fine settimana intenso per il Santo Stefano Basket, impegnato praticamente con tutte le squadre impegnate. Venerdì allenamento “mostruoso” del Minibasket anella palestra di via Ombrone. Sabato impegnate tutte le squadre del settore giovanile ovvero Esordienti, Scoiattoli, Aquilotti, Under 15 e Under 17 Gold; l’Under 17 ha giocato, invece, domenica. È stato un sabato molto positivo: vincono le amichevoli casalinghe gli Scoiattoli e gli Aquilotti; il lavoro in palestra comincia a dare i suoi frutti e i segnali di crescita sono tangibili. Perdono, invece, gli Esordienti in un campo storicamente difficile come Legnaia, pur ben figurando; coach Fabio Manganelli può, comunque, dirsi soddisfatto per i progressi del gruppo. Vincono gli Under 15 con una prestazione corale e pienamente convincente: buone le trame di gioco e i meccanismi difensivi; coach Luca Vettese si gode i progressi del gruppo. Seconda sconfitta per gli Under 17 Gold che perdono negli ultimi minuti dopo aver tenuto il pallino della gara per quasi tutta la gara; è un punto su cui certamente saprà intervenire coach Vettese. Infine, Under 17 Silver si riscatta dopo la sconfitta all’esordio: è vittoria con Pallacanestro Chianti. Dopo una gara equilibrata, i campigiani rientrano dagli spogliatoi e portano a casa la vittoria.