Santo Stefano Basket, un’estate di sport insieme: centri estivi e camp fuori regione

CAMPI BISENZIO – Santo Stefano basket: quella in arrivo è un’estate da condividere tutti insieme con centri estivi e camp estivi fuori regione. Vediamo nel dettaglio come insieme a quelli che sono gli ultimi risultati della stagione in corso.

Giovani e giovanissimi

Crescono i singoli, cresce il collettivo e arrivano anche i primi traguardi. Grandi progressi per tutte le formazioni giovanili del Santo Stefano Basket che o hanno chiuso, o si accingono a chiudere una stagione proficua. Termina imbattuta l’Under 16 dopo un’ottima prestazione a Pesaro. All’Under 15 manca una sola partita per accedere alla final eight. Ottimo campionato per l’Under 14 che si è sempre attestata fra le migliori. Un grazie a Pablo Meoni l’ottimo lavoro svolto.

Scoiattoli e Aquilotti

Ottimi progressi anche per i più giovani. Scoiattoli e Aquilotti beneficiano della guida attenta delle nostre due allenatrici, Claudia Conti e Doriana Catalano. Un lavoro di costruzione improntato al futuro e che siamo certi possa portare ottimi risultati. Gli Aquilotti impegnati nei gironi sono stati a migliorare partita dopo partita riuscendo anche a vincere al ritorno partite perse all’andata con lo stesso avversario.

Un’estate insieme a noi

Sport di squadra, gioco e tanto divertimento. Come ogni anno l’estate campigiana si arricchisce con i centri estivi di Santo Stefano in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Si parte il 13 giugno: “Basket e ambiente naturale, hai mai pensato – dicono dalla società campigiana – di fare sport in un luogo naturale tra i più belli d’Italia. Sempre in estate, dal 6 al 12 luglio, in collaborazione con la Elite Basket Roma ASD, organizzeremo un camp di pallacanestro nel Parco Nazionale dell’Abruzzo. Insieme a noi ci saranno anche due allenatori di livello nazionale: Angelo Gigli, ex Serie A, e Angela Adamoli, allenatrice nonché campione del mondo”.