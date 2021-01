Santo Stefano: “Il basket in piena sicurezza: vieni a provarlo insieme a noi alla Gabbia”

CAMPI BISENZIO – “La passione per il basket ci scalda anche in queste fredde giornate di gennaio”: è l’appello-invito del Basket Santo Stefano che, in una nota, poi aggiunge: “Mentre aspettiamo certezze sulla ripresa del nostro amato sport, per iniziare al meglio questo 2021, gli allenamenti delle varie categorie continuano. In sicurezza, nel rispetto delle distanze, all’aperto. E […]

CAMPI BISENZIO – “La passione per il basket ci scalda anche in queste fredde giornate di gennaio”: è l’appello-invito del Basket Santo Stefano che, in una nota, poi aggiunge: “Mentre aspettiamo certezze sulla ripresa del nostro amato sport, per iniziare al meglio questo 2021, gli allenamenti delle varie categorie continuano. In sicurezza, nel rispetto delle distanze, all’aperto. E per rispettare tutte queste disposizioni non c’è spazio migliore della Gabbia. I nostri atleti, guidati con attenzione dagli istruttori, si mantengono in forma sul campo mentre negli altri giorni non mancano appuntamenti virtuali per restare sempre uniti”.