Santo Stefano lancia il Minibasket: prove gratuite da lunedì 6 settembre

CAMPI BISENZIO – Il primo contatto con uno sport che aiuta uno sviluppo ottimale del corpo e, soprattutto, insegna valori, come il gioco di squadra, il rispetto, il raggiungimento di obiettivi condivisi, che ci servono nella vita e nel lavoro. Proprio per questo, a partire da lunedì 6 settembre e fino alla fine dell’anno Santo Stefano accoglie i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni per provare insieme il Minibasket, uno sport indicato per i bambini che migliora la coordinazione, favorisce uno sviluppo armonico e garantisce la crescita dentro un contesto che fa pregustare quello della squadra. Sono stati già molti negli anni i bambini che, una volta provata la palla a spicchi, hanno deciso di non lasciarla più. Per info compilare il modulo al link https://forms.gle/pF1K1NtttFZjC8ecA oppure telefonare al numero 3405249396 o scrivere una e-mail a santostefanobasket@gmail.com