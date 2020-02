Santo Stefano vince anche con Legnaia. Adesso testa alla sfida con la capolista Fucecchio

CAMPI BISENZIO – Santo Stefano sbanca pure Legnaia. Gli Under 16 campigiani si presentano all’appuntamento fuori casa con delle defezioni. A queste si somma pure l’infortunio di “osso” Mattia durante la gara. Ma nonostante ciò, i biancorossi, pur con alcune difficoltà, portano a casa una bella vittoria. Partita combattuta tra due squadre correttissime che hanno reso facile l’arbitraggio. Tecnicamente i campigiani soffrono ancora di momenti “bui” dove non riescono a mettere in campo quella forza necessaria per essere sicuri di imporre il proprio gioco e di conseguenza si ritrovano ad arrancare su terreni non loro. Miglioramenti apprezzabili in difesa dove i campigiani stanno applicando finalmente quanto fatto in allenamento. Adesso è prevista una sosta che diventa utile per recuperare in vista di una gara contro una squadra sulla carta proibitiva. Si tratta della capolista Folgore Fucecchio, imbattuta nel girone di ritorno e avanti di quattro punti proprio sul Santo Stefano (22). All’andata fu una gara senza storia: l’attuale capolista si impose con ben 40 punti di distacco sui campigiani. Proprio per questo occorre preparare con massima attenzione questo appuntamento. Allenarsi è l’unico vero e proprio antidoto per fare una bella gara contro i biancoverdi. Chissà che i ragazzi, anche grazie a questo, non facciano una bella sorpresa…