Senza patente non si ferma all’alt della Polizia municipale, rintracciato e multato. E scatta anche il foglio di via

FIRENZE – Senza patente non si ferma all’alt della Polizia municipale, ma gli agenti lo rintracciano e per lo scooterista scatta il foglio di via da Firenze per tre anni. Si tratta di un 30enne straniero. La vicenda inizia una quindicina di giorni fa quando gli agenti del Reparto di Rifredi, impegnati in un controllo in via Pistoiese, si sono imbattuti in uno scooter con la revisione scaduta a giugno dell’anno scorso. Dopo avere scoperto l’irregolarità grazie a una verifica on line sulla targa, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente. Questi per tutta risposta ha invertito il senso e si è dato alla fuga a velocità elevata “zigzagando” fra le auto in direzione di Brozzi. La pattuglia si è messa all’inseguimento con l’auto di servizio mentre lo scooterista proseguiva la fuga incurante del pericolo causato dalla sua guida spericolata. Alla fine è riuscito a far perdere le sue tracce dopo aver perso il casco a causa di un urto con un parapedonale a protezione dell’area pedonale di via di Brozzi.

Ma la perdita del casco ha consentito alla pattuglia di riconoscere il conducente perché in passato lo avevano già multato e denunciato. Gli agenti hanno quindi iniziato le indagini che hanno consentito di risalire alla proprietaria dello scooter, una donna residente in un comune dell’hinterland, tra l’altro senza la patente per la guida dei motoveicoli. Convocata presso gli uffici del Reparto questa ha dichiarato di avere acquistato e assicurato lo scooter per agevolare un amico che non poteva intestarsi veicoli. In realtà aveva fatto le pratiche burocratiche senza aver mai visto il veicolo che era stato preso subito in consegna dal suo amico. Grazie ulteriori ricerche gli agenti hanno rintracciato l’uomo che si era dato alla fuga e lo hanno invitato presso il Reparto. Qui gli sono state contestate numerose violazioni a partire dalla reiterata guida senza patente (5.100 euro con sequestro dei veicoli ai fini della confisca). E poi la revisione scaduta (173 euro), il mancato rispetto dell’alt (34 euro), l’inversione di marcia (42 euro), la guida senza casco (83 euro con fermo del veicolo per 60 giorni) e la guida di veicolo con intestazione fittizia (543 euro).

Nei guai è finita anche la proprietaria dello scooter, multata anche lei per l’intestazione fittizia del veicolo e per l’incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente (397 euro). E, come obbligata in solido, anche tutte le violazioni contestate al conducente nel caso che non paghi. Inoltre, visto il comportamento dello scooterista e in relazione a diversi episodi che lo riguardavano, dal reparto Rifredi è stata inviata una nota indirizzata al Questore di Firenze per la valutazione dell’emissione di un provvedimento amministrativo di prevenzione personale. E qualche giorno fa è arrivata la notizia della notifica all’uomo di un provvedimento di divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Firenze per 3 anni.