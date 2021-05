Sarà asfaltato il parcheggio di via Leonardo Da Vinci

CALENZANO – Il parcheggio di via Leonardo da Vinci sarà completamente asfaltato anche nella parte ad oggi rimasta sterrata, per favorire l’organizzazione logistica legata al centro vaccinale presso lo St.art di via Garibaldi. A partire da lunedì 17 alle ore 9 su tutta l’area del parcheggio ci sarà il divieto di sosta, per consentire l’asfaltatura […]

CALENZANO – Il parcheggio di via Leonardo da Vinci sarà completamente asfaltato anche nella parte ad oggi rimasta sterrata, per favorire l’organizzazione logistica legata al centro vaccinale presso lo St.art di via Garibaldi. A partire da lunedì 17 alle ore 9 su tutta l’area del parcheggio ci sarà il divieto di sosta, per consentire l’asfaltatura e il disegno dei posti, che saranno circa un centinaio.

“Nell’ambito dell’organizzazione dell’hub vaccinale, il completamento e la regolamentazione del parcheggio di via Leonardo da Vinci servirà a garantire uno spazio di sosta sia ai cittadini che devono recarsi allo St.art, sia ai residenti della zona – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alberto Giusti –. I posti più vicini all’attraversamento pedonale di via Garibaldi saranno riservati a chi deve vaccinarsi.”

Sempre per agevolare l’organizzazione del centro vaccinale, in via Garibaldi saranno disegnati due nuovi posti riservati ai disabili.