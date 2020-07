Sara Giorgetti “Quando mio nonno portò la Croce a Morello…”

SESTO FIORENTINO – “Sono passati 70 anni da quando mio nonno Delio e i suoi amici posarono la Croce a Morello a Poggi Casaccia. Avrei voluto esserci anch’io in quella calda giornata di giugno”. Sara Giorgetti ha gli occhi che le brillano quando racconta questa storia ascoltata più volta dal nonno e dalla nonna Giuliana, mostra le foto sul telefonino. Sono in bianco e nero, hanno un fascino incredibile. Ma come andò la storia? “Mio nonno Delio veniva da una famiglia di contadini – racconta Sara – ma aveva una grande passione per i motori. Dopo la guerra si ritrovò con alcuni suoi amici alla Fonte del Ciliegio a Morello e lì, nascosta tra le frasche individuarono una cingoletta,”. La cingoletta era un veicolo da trasporto delle truppe italiano simile alle cingolette inglesi con un aspetto simile ai cingolati. “Osservando bene si accorsero che era completamente smontata – racconta Sara – mio nonno mi raccontata che così operavano i soldati tedeschi. Mio nonno non si perse d’animo e grazie alla sua passione e competenza sui motori decise di rimetterlo a posto e pensarono che quello dovesse essere un segno. Decisero di realizzare una croce e portarla su a Morello”. Il coinvolgimento del gruppo di amici è totale e presto dopo avere ottenuto la croce in legno decidono di partire per portarla smontata a Morello. “La nonna Giuliana – racconta Sara – mi ha sempre narrato quella giornata importante, quella dell’inaugurazione della Croce quando partirono tutti a bordo della cingoletta rimessa in sesto. Fu quasi un viaggio, tutti ben vestiti per un momento importante, sballottati sulla strada per Morello. E poi l’arrivo e il momento della collocazione della Croce e la benedizione. La nonna oggi ha 92 anni, mi racconta sempre con dovizia di particolari quella giornata, per le battagliera, donna che ha sempre lavorato in polveriera, un momento indimenticabile”.

Nelle foto di Sara Giorgetti, la Croce porta a Morello, la nonna di Sara, Giuliana e il nonno in una foto giovanile Delio Giorgetti