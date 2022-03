Sara, l'”Inflorencer”, e la mamma a “I soliti ignoti”. E i “segreti” di Firenze arrivano su Rai Uno

CAMPI BISENZIO – La figlia, Sara Innocenti, l’abbiamo conosciuta per il suo ruolo da “Inflorencer”, sì avete capito bene “Inflorencer”. La mamma, Letizia Conti, è la sua prima “tifosa”, anzi la sua prima follower. Già, perché Sara, 31 anni, è molto conosciuta sui social come l'”Influencer di Firenze”: per lei la città più bella del mondo non ha segreti e lo ha dimostrato in più di un’occasione. Guida turistica, oltre che “Inflorencer”, solo su Instagram Sara ha quasi 22.000 follower ed è l’ideatrice del brand “Le ali di Venere” dedicato alle grandi donne fiorentine del passato ma rivisto in chiave moderna. E insieme alla mamma Letizia, entrambe originarie di San Donnino, hanno partecipato al programma Tv “I soliti ignoti”. “E’ stata una bellissima esperienza, mi sono divertita tantissimo e ho conosciuto tante belle persone”, ha detto Sara, che in puntata era tra gli ignoti. Il mestiere da abbinare era “Racconta Firenze sui social”, che Memo Remigi e Rossana Casale, i concorrenti del gioco vip di Amadeus, hanno subito indovinato. Da tempo, infatti, Sara, laureata in lingue e letterature straniere e abilitata per fare la guida turistica, racconta Firenze e le sue bellezze attraverso i social. Un’idea nata per gioco postando scorci fiorentini con tanto di indovinelli per stuzzicare la curiosità dei follower, e che in breve tempo ha conquistato il web con il nome “L’Inflorencer”, ovvero l’influencer di Firenze.

“E proprio grazie ai social sono stata contattata dalla trasmissione – racconta – e subito ho accettato di partecipare. Per caso mi hanno chiesto se avevo un parente interessato per il gioco finale e così ho condiviso l’esperienza con mia mamma. E’ stata anche un’occasione per trascorrere un’intera giornata insieme”. E se per la mamma, “I soliti ignoti” sono stati il debutto televisivo, per l'”Inflorencer” non si è trattata della prima volta in Tv. Oltre a varie presenze su emittenti locali per la partecipazione al concorso di Miss Italia, era già stata su Raiuno nel lontano 2000. “Ho partecipato ad alcune puntate del quiz “Zitti tutti” condotto da Carlo Conti e successivamente sono stata ospite di ‘”Domenica In” che all’epoca era presentato proprio da lui”. La giornata al Teatro delle Vittorie di Roma “è stata favolosa” ma le proprietà di Sara ovviamente sono altre. “Al momento sono concentrata sulla mia attività di guida turistica 2.0, sulle varie collaborazioni con enti e realtà locali per la promozione del territorio e contemporaneamente va avanti il progetto ‘Ali di Venere’. Ho in cantiere una linea dedicata a Margherita Hack visto che il 12 giugno prossimo saranno i cento anni dalla nascita, e sto lavorando su Monna Lisa”.