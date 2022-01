SESTO FIORENTINO – Sara Restaino è la nuova responsabile della comunicazione della Lega di Sesto Fiorentino. Lo ha annunciato con una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori. L’incarico , si legge nella nota, è “molto importante da non sottovalutare”.

“L’obiettivo principale – prosegue Brunori – è quello di trasmettere ai sestesi più informazioni, notizie e novità possibili, in maniera diretta e veloce, per avere sempre un contatto diretto con la città in cui viviamo. Alcuni sinonimi della parola ‘comunicare’ sono trasmettere e diffondere ed è proprio questo che spinge la Lega a cercare di individuare più punti di connessione con Sesto e tutte le vicende che la circondano. Uno dei motivi che hanno portato alla decisione di Brunori è stato proprio riconoscere in Sara la capacità di saper trasmettere e diffondere le idee della sezione in maniera fluida e diretta, cercando un confronto con i cittadini. La comunicazione su web e social ha un ruolo sempre più preponderante al giorno d’oggi: chi meglio di una ragazza di vent’anni, può riuscire in questo? Con Sara puntiamo a raggiungere e coinvolgere anche quelle fasce giovani di popolazione, ignorate da questa Amministrazione e grandi assenti dall’ultima tornata elettorale: informare e coinvolgere, questi i nostri obiettivi per fare crescere e radicare la neonata sezione sestese della Lega”.