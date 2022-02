Sara Siliani della Compagnia Arcieri Lupi Sesto Fiorentino ai campionati italiani di Rimini

SESTO FIORENTINO – Ci vuole concentrazione, precisione, abilità e passione. Lo sa bene Sara Siliani, arciere della Compagnia Arcieri Lupi di Sesto Fiorentino che dal 24 al 27 febbraio sarà a Rimini per la fase finale dei campionati italiani Indoor Fitarco. Sara si è qualificata per la competizione e gareggerà nella categoria Arco Nudo Master […]

SESTO FIORENTINO – Ci vuole concentrazione, precisione, abilità e passione. Lo sa bene Sara Siliani, arciere della Compagnia Arcieri Lupi di Sesto Fiorentino che dal 24 al 27 febbraio sarà a Rimini per la fase finale dei campionati italiani Indoor Fitarco. Sara si è qualificata per la competizione e gareggerà nella categoria Arco Nudo Master Femminile.

Sono quattro anni che l’atleta sestese è entrata, quasi per curiosità, nella Compagnia Arcieri Lupi di Sesto Fiorentino e da allora non riesce più a staccarsi dall’arco.

“Ho 56 anni – racconta Sara Siliani – e ho iniziato questo sport per caso e per curiosità. Portavo mio figlio alle lezioni e ad un certo punto, affascinata da questa attività, ho chiesto di provare e da allora non mi sono più fermata. Ho avuto tanti amici e tanti maestre che mi hanno aiutata ad arrivare fino a qui”.

Sara si getta a capofitto nell’attività sportiva, segue un corso e impara a scegliere l’arco giusto. Poi la prima prova sul campo.

“Per la prima volta – racconta – mi sono fatta prestare l’arco e ho scoccato la mia prima freccia. E’ stato emozionante. Ti senti liberata dall’adrenalina che raccogli prima del tiro. Per questo sport occorre concentrazione perchè è un gioco di testa, avere l’attrezzatura giusta, oltre abilità e passione. A darmi una mano è stata la danza attività che ho praticato”.

Qualche consiglio per chi vuole iniziare questa attività sportiva?

“La scelta dell’arco – spiega Sara – è importate: ci sono archi in legno, in metallo e tecnologici. Ma serve l’aiuto di un buon tecnico, per me lo è Leonardo Di Stefano. E poi serve allenamento. Per quanto mi riguarda mi alleno in giardino. Questo non è solo uno sport bello che permette di stare all’aria aperta, ma è anche adatto a tutte le età”.

I costi, spiega Sara Siliani, sono contenuti. Con 100 euro si può trovare l’arco giusto per iniziare e poi con molto allenamento e tanta passione si possono raggiungere ottimi risultati come quelli di Sara Siliani che sarà a Rimini per i campionati italiani. “Sono molto eccitata per questa esibizione – confessa – mai da quando ho iniziato questo sport avrei pensato di arrivare fino a questo punto”.

Per chi vuole iniziare può contattare la ASD Compagnia Arcieri Lupi di Sesto Fiorentino con sede in via del Pantano oppure consultare la pagina Facebook della Compagnia.