Sarah e Anita. amiche e colleghe. E dall’unione dei due nomi nasce “Essea”, il loro centro estetico

SESTO FIORENTINO – Taglio del nastro, ieri pomeriggio, lunedì 22 aprile, per “Estetica Essea”, centro estetico e spa di Sarah Capuano, 23 anni, e Anita Buccioni, 35 anni, che avrà la propria sede presso l’Ipercoop CENTRO*Sesto, al primo piano, in via Petrosa a Sesto Fiorentino. “Ci siamo unite – raccontano – fondando appunto “Estetica Essea” per educare e sostenere ogni persona a prendersi cura di sé. Abbiamo voluto dare un’identità precisa al nome del centro, inserendo le nostre iniziali, proprio perché insieme esaltiamo le nostre competenze e lavorando in sinergia offriamo il meglio ai nostri clienti”. Sarah e Anita, infatti, hanno già un’esperienza alle spalle come dipendenti rispettivamente per cinque anni e tredici anni, creando un rapporto solido e di amicizia fino a decidere di aprire insieme il nostro salone di bellezza. “Siamo entrambe persone molto empatiche, solari, positive, precise e con tanta passione nel nostro lavoro che ci spinge a eccellere e amare quello che facciamo. Proponiamo trattamenti di estetica di base ed avanzata, mirati a soddisfare le esigenze di donne e uomini interessati al benessere del proprio corpo e della mente”. Aperte sette giorni su sette, per tutte le informazioni telefonare al numero 327 1730303.