Sasso contro l’ambulanza della Fratellanza Popolare: è caccia al vandalo

CAMPI BISENZIO – Una bravata, il gesto di uno sconsiderato. Non ci sono aggettivi per denunciare quanto successo oggi, fra le 12.45 e le 14, quando ignoti hanno tirato un sasso nel piazzale antistante la sede della Fratellanza Popolare a San Donnino colpendo il parabrezza di un’ambulanza e distruggendolo. “Che sia una bravata o un atto di altro genere – spiegano dall’associazione – lo riteniamo un attacco a tutti i volontari che ogni giorno si adoperano per gli altri. Un gesto incivile che però fa male alla nostra associazione. Un danno da qualche migliaio di euro che peserà anche sulle casse della Fratellanza. Ci appelliamo a tutti coloro che in quell’orario erano in sede o passavano da lì affinché forniscano elementi utili a trovare il colpevole. Fra l’altro a quell’ora anche i ragazzi che escono da scuola passano davanti e potrebbero avere visto chi è stato. Domani visioneremo i filmati delle molte telecamere di sorveglianza nella speranza di trovare chi ha compiuto questo vile gesto. Nel frattempo tutto ciò è stato denunciato alle autorità. Chiunque avesse informazioni utili può chiamarci al numero 0558992123 oppure scrivere a [email protected]”.