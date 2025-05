Saviola Chesi nuovo direttore de I Gigli

CAMPI BISENZIO – Una nuova energia guida il Centro Commerciale I Gigli, che “accoglie con entusiasmo – si legge in una nota – la nomina di Saviola Chesi come nuovo direttore. A 36 anni, Chesi è la prima donna a ricoprire questo incarico dalla nascita del centro, avvenuta nel 1997. Già vicedirettore dal dicembre 2022, Chesi porta con sé una solida formazione e un’esperienza consolidata nel settore. Laureata magistrale in Strategia, Management e Controllo presso l’Università degli Studi di Pisa, ha proseguito la sua crescita professionale con un Master in Marketing Management, maturando poi competenze in diversi centri commerciali tra Toscana e Liguria. “Questa nomina rappresenta per me un grande motivo di orgoglio e una sfida stimolante, – ha commentato Chesi – lavorare per valorizzare le potenzialità de I Gigli, puntando sull’innovazione continua – in particolare nelle aree Marketing ed ESG – è un impegno che affronto con entusiasmo e determinazione, come ho già fatto nel mio ruolo precedente. Sono certa che, grazie alla sinergia con il team di direzione, il supporto di Savills Italia – società di gestione del centro – e la collaborazione degli operatori commerciali, potremo raggiungere obiettivi ambiziosi. Ringrazio la proprietà Eurocommercial Properties per la fiducia accordata, consapevole della responsabilità che mi viene affidata”. “Con questa nomina, – conclude il comunicato – I Gigli rinnovano il proprio impegno verso una leadership sempre più inclusiva e orientata al futuro, confermando il centro come punto di riferimento per innovazione, sostenibilità e relazione con il territorio.