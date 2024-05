Sbanda con l’auto al casello di Prato Est e si ribalta. Ma esce illeso dalla macchina: sul posto anche i Vigili del fuoco

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti questa notte, poco dopo le 3, presso il casello autostradale di Prato Est, dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo sul guard-rail e poi ribaltandosi. Il conducente è uscito autonomamente dal veicolo. L’opera dei Vigili del fuoco è valsa […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti questa notte, poco dopo le 3, presso il casello autostradale di Prato Est, dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo sul guard-rail e poi ribaltandosi. Il conducente è uscito autonomamente dal veicolo. L’opera dei Vigili del fuoco è valsa alla messa in sicurezza del veicolo. La rampa di accesso al casello è rimasta chiusa per circa un’ora. Sul posto il personale del 118 che si è occupato del conducente e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.