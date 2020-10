Scala e Morelli (Gruppo misto) replicano a De Franco: “Se la Lega è arrivata al ballottaggio, il merito è nostro”

SIGNA – Dopo le parole di Vincenzo De Franco, capo gruppo della Lega a Signa in consiglio comunale, di pochi giorni fa, è arrivata la replica di Luca Scala (nella foto) e Antonio Morelli, che dalla Lega hanno aderito al Gruppo misto. “De Franco – scrivono in una nota – ha affermato che entrambi siamo stati “radiati” dalla Lega il 9 ottobre. Approfittiamo quindi dell’occasione per dire che, con due raccomandate e una mail, alla fine di agosto, abbiamo comunicato al partito il resoconto di quanto successo, informandolo al tempo stesso che dal consiglio comunale successivo non avremmo riconosciuto Vincenzo De Franco come capo gruppo della Lega Salvini Premier Signa. Successivamente, il 29 settembre, abbiamo protocollato in Comune la nostra adesione al Gruppo misto, gruppo dove continuerà la nostra attività politica. Pertanto, quello che dice De Franco è privo di ogni fondamento e calpesta il nostro onore politico”. “Precisiamo inoltre – concludono Scala e Morelli – che a Signa siamo arrivati al ballottaggio per merito nostro, con i nostri voti e con la presentazione, l’ultima settimana, della lista di Forza Italia, lavorando giorno e notte, e garantendo a De Franco 360 voti che gli hanno consentito appunto di approdare al ballottaggio”