Scala (Lega): “Preoccupato per quanto successo in piazza Stazione: rivedere i modelli di accoglienza”

SIGNA – Esprime la propria preoccupazione il capo gruppo della Lega in consiglio comunale, Luca Scala, in merito a quanto successo nei giorni scorsi in piazza Stazione a Signa, con la denuncia di un cittadino egiziano che, sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, ha danneggiato due auto, compresa quella di servizio dei Carabinieri, prima di essere immobilizzato dagli stessi militari dell’Arma. “Quello che è successo alla stazione di Signa, in pieno giorno e alla presenza di cittadini impauriti, è un atto gravissimo che necessita una presa di posizione della nostra amministrazione comunale. La responsabilità di una buona amministrazione è garantire la sicurezza dei propri cittadini mettendo in atto tutte le misure necessarie affinché la sicurezza e l’incolumità siano sempre garantite. Ora più che mai riteniamo opportuno che il nostro primo cittadino si faccia carico di tale situazione e riveda urgentemente quei modelli di accoglienza che evidentemente sono deficitari e destano preoccupazione. Un plauso alle nostre forze dell’ordine per il lavoro svolto e l’impegno profuso”.