“Scandalo a i buio”: la commedia in vernacolo degli “Histriones” al Gorinello fino al 19 gennaio

CAMPI BISENZIO – Grande successo per lo spettacolo “Scandalo a i buio”. La prima, andata in scena al teatro del circolo Mcl Il Gorinello per l’ultimo dell’anno, ha registrato numerose presenze e tanti consensi tra il pubblico. Così come notevole è stato il successo delle varie repliche. Ma non mancheranno le occasioni per assistere allo […]

CAMPI BISENZIO – Grande successo per lo spettacolo “Scandalo a i buio”. La prima, andata in scena al teatro del circolo Mcl Il Gorinello per l’ultimo dell’anno, ha registrato numerose presenze e tanti consensi tra il pubblico. Così come notevole è stato il successo delle varie repliche. Ma non mancheranno le occasioni per assistere allo spettacolo: la commedia in vernacolo fiorentino, infatti, verrà riproposta fino al 19 gennaio (il sabato alle 21, la domenica alle 16.45). A interpretarla sono gli attori della compagnia Histriones, che calca da decenni il palcoscenico del Gorinello. E non solo quello, considerate le numerose trasferte di successo. Non a caso, il Gorinello è considerato la “culla” della commedia in vernacolo a San Piero a Ponti. Nel 1973 era solo un capannone. L’idea di farlo evolvere anche con una compagnia stabile fu dell’allora parroco don Mario Gabbrielli (che proveniva da una famiglia di artisti). Di anni e spettacoli, da allora, ne sono passati fino a oggi e alle luci di questa commedia egregiamente interpretata. A dirigerla questa volta è la regia di Annalisa Castellani, con le scenografie di Gabriele Pieralli. Recitano Giacomo Manetti nel ruolo del contadino Zelindo, Sandra Castellani nel ruolo di Claretta Frinzelli, sua inquilina, Elena Nardi, che interpreta la cameriera Camilla, Marzia Romani nei panni della fattucchiera Elvira Bigoncioli, Anna Spinetti invece nella contessa, Antonio Doronzo in don Firminio e Andrea Falsetti nel dottor Salassi. Info: www.facebook.com/TiG.TeatroilGorinello