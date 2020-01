Scandalo Sas, Marcheschi (FDI): “Nardella difende l’indifendibile”

FIRENZE – “Lo scandalo dei parcheggiatori abusivi è stato sollevato dalla polizia municipale, il merito è soltanto dei vigili urbani a cui, prima volta in Italia, è stata affidata una vera e propria azione di polizia. Hanno agito in modo indipendente anche all’insaputa della stessa amministrazione comunale. Bravi, dunque, i vigili”: non ha dubbi il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, che aggiunge: “Lo scandalo ha dimensioni enormi perché, come sta emergendo dall’inchiesta, i soggetti inquisiti sono persone di fiducia del Comune e dal Pd. Nominati dalla politica hanno ripagato il Comune e i cittadini truffandoli e disonorando Firenze. Vanno cacciati subito. Spudorato il sindaco Nardella che si arroga meriti che non ha e continua pateticamente a difendere l’indifendibile”.