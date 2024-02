Scandicci, Azione Ncc: “Lo svincolo della A1 non è più rinviabile”

CAMPI BISENZIO – “E’ inaccettabile che uno snodo fondamentale della viabilità come quello fiorentino sia costantemente nel caos. Il nuovo svincolo dell’A1 a Scandicci va fatto e anche in fretta”. A dirlo è Azione Ncc, l’associazione dei noleggi con conducenti, commentando le proteste dei residenti di Casellina per il traffico a ridosso delle uscite della Fi-Pi-Li […]

CAMPI BISENZIO – “E’ inaccettabile che uno snodo fondamentale della viabilità come quello fiorentino sia costantemente nel caos. Il nuovo svincolo dell’A1 a Scandicci va fatto e anche in fretta”. A dirlo è Azione Ncc, l’associazione dei noleggi con conducenti, commentando le proteste dei residenti di Casellina per il traffico a ridosso delle uscite della Fi-Pi-Li e dell’A1. “I cittadini hanno ragione da vendere, – dicono da Azione Ncc – l’imbuto che si forma all’altezza di Casellina è un problema praticamente quotidiano, come possiamo testimoniare noi che lavoriamo in auto e con l’auto. E sono comprensibili il fastidio e le preoccupazioni per l’inquinamento”. “Il nuovo svincolo dell’A1, da tempo promesso e ancora rimasto sulla carta – conclude Azione Ncc – migliorerebbe i tempi di percorrenza, semplificando la vita a tutti: ai lavoratori come noi e ai residenti. E’ un’opera che va sbloccata prima possibile”.