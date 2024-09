Scandicci e lo svincolo della A1, Merlotti (Pd): “Infrastruttura cruciale per il futuro del territorio”

FIRENZE – “La crescita economica, la vivibilità e lo sviluppo di un territorio dipendono direttamente dalla qualità delle sue infrastrutture. La realizzazione dello svincolo sull’A1 all’altezza di Scandicci – per collegare l’autostrada alla Fi-Pi-Li – è ormai una priorità non più rimandabile. Ringrazio l’onorevole Simona Bonafè per aver portato la questione all’attenzione del Governo con un’interrogazione parlamentare”: a dirlo è Fausto Merlotti, consigliere regionale Pd, che poi aggiunge: “Ancora oggi, infatti, non abbiamo alcuna certezza sui tempi che porteranno al compimento dello svincolo, nonostante la non assoggettabilità alla procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale) sembrava essere una sostanziale volontà di accorciare i tempi di questo intervento. A fronte di questa situazione dalla risposta del Ministero prendiamo atto che non c’è alcuna programmazione precisa sui tempi di realizzazione, e questo evidenzia una scarsa attenzione verso un’intera comunità e verso il tessuto socio economico dei comuni interessati. Voglio ribadire come l’adeguamento dello svincolo permetterebbe di decongestionare il traffico, migliorare la sicurezza stradale, agevolare i servizi alle imprese e garantire una mobilità più efficiente per i cittadini. L’auspicio è che l’esecutivo nazionale metta tempestivamente in campo una strategia operativa che in tempi certi possa dare seguito all’infrastruttura”.