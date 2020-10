Scappa dopo aver danneggiato un’auto in sosta: rintracciata dalla Polizia municipale di Campi

CAMPI BISENZIO – Brillante operazione, quella portata a termine dalla Polizia municipale di Campi Bisenzio, che è riuscita a rintracciare un’auto e la sua conducente che, nella notte fra il 1 e il 2 ottobre, in località San Martino, aveva danneggiato, quasi distruggendolo, un veicolo per poi darsi alla fuga senza lasciare traccia di sé.

Tutto è partito quando la proprietaria dell’auto danneggiata si è svegliata trovandola nel mezzo della carreggiata con gravi danni alla carrozzeria. Dopo un primo, comprensibile momento di shock, ha richiesto l’intervento della Polizia municipale di Campi Bisenzio. Giunti sul posto, tra i vari detriti e rottami presenti sul manto stradale, gli agenti hanno rinvenuto un elemento, rivelatosi poi fondamentale, riconducibile a una nota marca automobilistica. Nel frattempo è iniziata una ricerca a tappeto, tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio e una contestuale attività di verifica nelle carrozzerie del posto, richiedendo inoltre ausilio ai Comuni limitrofi. Fortuna ha voluto che anche i colleghi della Polizia municipale di Prato stessero effettuando medesime ricerche su un veicolo per un fatto anomalo e segnalato presso una carrozzeria della città laniera, un veicolo ipoteticamente compatibile con quello ricercato dalla Polizia municipale di Campi, per cui gli accertamenti sono proseguiti. Una volta ispezionato il veicolo in deposito presso la carrozzeria, in procinto di essere riparato, è stata evidenziata la compatibilità con i danni riscontrati ed è stato individuato il proprietario che, dopo un’attività di verbalizzazione, ha raccontato la propria versione dei fatti, ammettendo nella fase conclusiva le proprie colpe. Si tratta di una donna di 30 anni, residente a Campi, che nella notte fra il 1 e il 2 ottobre, probabilmente per la forte velocità, ha perso il controllo della propria auto andandosi a schiantare contro quella in sosta. Alla conducente che si è data alla fuga,oltre a tutte le violazioni previste e sanzionate dal Codice della Strada, sarà effettuata la segnalazione agli organi di competenza per la sospensione della patente di guida.

“Il Codice della Strada – afferma il comandante della Polizia municipale di Campi, Francesco Frutti – punisce severamente chi, dopo aver provocato un sinistro stradale, anche senza feriti, non ottempera all’obbligo di fermarsi e dunque fugge dal luogo del sinistro senza fornire i propri dati alla controparte, necessari per il risarcimento del danno, con importanti ripercussioni sulla patente. In caso di incidente, infatti, sempre più spesso gli automobilisti scelgono la fuga anche solo per evitare conseguenze economiche senza tenere in considerazione che in caso di sinistro con lesioni, lo scenario che si apre è quello del deferimento all’autorità giudiziaria, con conseguenze sia penali che pecuniarie di notevole gravità”. “Bisogna prestare la massima attenzione alla guida – aggiunge Frutti – e rispettare tutte le norme del Codice della Strada evitando distrazioni come l’uso del cellulare, solo per fare un esempio: i dati a livello nazionale dimostrano che oggi è la prima causa di incidente. Voglio concludere ringraziando gli agenti e l’ufficiale che hanno seguito questa attività dal primo fino all’ultimo momento, dimostrando tempestività, accuratezza, attenzione e professionalità, e i colleghi della Polizia municipale di Prato per la collaborazione”.