Scaricano scarti di pelletteria nei cassonetti: “beccati” dai Carabinieri forestali

FIRENZE – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto e di Firenze, durante un servizio mirato al contrasto della gestione e dell’abbandono di rifiuti speciali, hanno notato, nella tarda serata di ieri, in via de Cattani, un furgone di colore bianco nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché due persone, che, appena scese, si apprestavano a gettare all’interno dei sacchi neri.

I Carabinieri forestali, ritenuto tale comportamento illecito, hanno voluto effettuare un controllo, ispezionando l’oggetto del trasporto e accertando che all’interno del mezzo erano presenti nove sacchi in PVC neri, contenenti scarti di pelletteria, di circa trenta chilogrammi ciascuno, del peso totale stimato in circa 270 chilogrammi. I due, insomma, si stavano liberando di rifiuti speciali provenienti da attività industriale ma non erano in grado di esibire la prescritta documentazione comprovante la liceità dell’attività. L’automezzo e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro mentre i due e l’imprenditrice titolare dell’attività sono stati denunciati in concorso all’Autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.

Una delle due persone, infatti, ha affermato che gli scarti provenivano dall’azienda di pelletteria della moglie, con sede a Campi Bisenzio. La condotta si configurava quindi come gestione di rifiuti speciali non pericolosi non autorizzata, sanzionata in base al Testo Unico Ambientale, in quanto agivano in assenza di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nonché di formulario di identificazione dei rifiuti.