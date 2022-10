Scaricava rifiuti nella Piana: individuato dalla Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – È stato individuato grazie alle indagini della Polizia Municipale il presunto responsabile di due grossi abbandoni di rifiuti avvenuti nei giorni scorsi in via vicinale di Casa Nuova e in via di Focognano. La persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria.I rifiuti, consistenti in materiali di risulta di cantieri edili, sono stati delimitati […]

I rifiuti, consistenti in materiali di risulta di cantieri edili, sono stati delimitati in attesa del regolare smaltimento che dovrà essere eseguito a spese del responsabile secondo il preciso protocollo stabilito da Arpat e Polizia Municipale. L’esecuzione comporterà l’estinzione del reato che sarà sostituito da una consistente sanzione amministrativa.

“Chi abbandona rifiuti inquina l’ambiente e commette un reato odioso contro tutta la collettività – ricorda l’assessora all’Ambiente Beatrice Corsi – Grazie all’attività di controllo e indagine della Polizia municipale siamo riusciti ad individuare l’autore di questi due abbandoni, prontamente segnalati da diversi cittadini agli uffici comunali che si sono immediatamente attivati. A questo proposito, ancora una volta, ribadisco l’invito a segnalare sempre al Comune attraverso i canali istituzionali e non di limitarsi a postare sui social qualche foto, poiché il contrasto a queste azioni passa anche dalla capacità di mettere in campo risposte efficaci e tempestive”.

L’abbandono di rifiuti speciali, ossia provenienti da attività produttive, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno oppure con l’ammenda da 2600 a 26mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con l’arresto da sei mesi a due anni e la medesima ammenda se si tratta di rifiuti pericolosi.