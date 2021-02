Scaricavano rifiuti speciali nel Parco della Piana. Denunciati dai Carabinieri Forestali

SESTO FIORENTINO – Stavano abbandonando rifiuti speciali nel Parco della Piana, ma sono stati bloccati dai Carabinieri forestali della Stazione di Ceppeto e denunciati, mentre il mezzo e i rifiuti sono stati sequestrati. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, al Parco della Piana, in prossimità di via Lungo Gavine, hanno notato un […]

SESTO FIORENTINO – Stavano abbandonando rifiuti speciali nel Parco della Piana, ma sono stati bloccati dai Carabinieri forestali della Stazione di Ceppeto e denunciati, mentre il mezzo e i rifiuti sono stati sequestrati. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, al Parco della Piana, in prossimità di via Lungo Gavine, hanno notato un furgone bianco cabinato fermo lungo una viabilità secondaria e due persone in pieno giorno, intente a prelevare dall’interno del furgone delle cassette di colore rosso, per scaricarne il contenuto al suolo. I militari, pensando si trattasse di un abbandono di rifiuti, si sono avvicinati. E hanno avuto la conferma che i due individui stavano abbandonando dei rifiuti speciali, costituiti da materiale da demolizione e costruzione, contenuti in cassette di plastica di colore rosso, direttamente al suolo. Si tratta di rifiuti provenienti da attività di demolizione e quindi rifiuti speciali, ai sensi del Testo Unico Ambientale (TUA).

I due uomini aveva già scaricato 13 cassette di calcinacci, quando sono arrivati i Carabinieri. Sul furgone erano presenti altre 10 cassette (del peso stimato di circa trenta chilogrammi cadauna), piene sempre di materiale da demolizione.

Le due persone sono state identificatie dai Carabinieri: entrambi di origini albanese, l’uno titolare di ditta individuale, l’altro invece era privo del permesso di soggiorno, quindi cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale.

Considerata la condotta riconducibile al trasporto e smaltimento finale dei rifiuti, i Carabinieri forestali dopo aver verificato l’esistenza delle prescritte autorizzazioni, e appurato che il veicolo non era autorizzato al trasporto di rifiuti speciali né era stato compilato il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), hanno sequestrato mezzo e rifiuti e denunciato le due persone alla Procura della Repubblica di Firenze per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.