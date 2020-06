“Scientificamente” conferenze virtuali a cura dell’OpenLab

SESTO FIORENTINO – “Scientificamente”, la manifestazione realizzata dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri in collaborazione con OpenLab dell’Università di Firenze e il Liceo Agnoletti torna anche quest’anno. Nell’impossibilità di proporre i consueti appuntamenti dal vivo, le conferenze previste nel programma sono state realizzate in modalità virtuale e sono disponibili per la visione. “Quando il troppo storpia: come […]

SESTO FIORENTINO – “Scientificamente”, la manifestazione realizzata dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri in collaborazione con OpenLab dell’Università di Firenze e il Liceo Agnoletti torna anche quest’anno. Nell’impossibilità di proporre i consueti appuntamenti dal vivo, le conferenze previste nel programma sono state realizzate in modalità virtuale e sono disponibili per la visione. “Quando il troppo storpia: come scoprire le notizie false e vivere informati” è il titolo della conferenza tenuta da Carlo Sorrentino, professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Firenze (Prima parte: https://youtu.be/pRvULnZc1ms; seconda parte https://youtu.be/Qbl5dC4k7Xo), mentre il professor Franco Bagnoli, docente di Fisica della materia, tiene una conferenza dal titolo “Il tempo della fisica” (Prima parte: https://youtu.be/pRvULnZc1ms; seconda parte https://youtu.be/Qbl5dC4k7Xo).

Scientificamente proseguirà a settembre con una serie di laboratori realizzati in biblioteca da OpenLab per giovani e giovanissimi.