ScienzEstate al Polo scientifico

SESTO FIORENTINO – È la stagione giusta per grandi e piccoli curiosi di scienza, grazie a ScienzEstate.

La manifestazione promossa da OpenLab, Centro di servizi per l’educazione e divulgazione scientifica dell’Università di Firenze, è pronta al via. L’edizione 2022 torna a svolgersi in presenza, con tante proposte in calendario tra giugno e settembre.

L’apertura di ScienzEstate è fissata per mercoledì 15 giugno (ore 15 – Aula Magna, Piazza San Marco, 4 – anche in streaming su www.unifi.it/webtv): sarà presentato il programma delle attività e saranno premiati i vincitori del concorso “Buona Idea!”, una sfida di idee riservata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana.

Prima della premiazione un workshop sul tema che rappresenta anche il filo conduttore delle varie iniziative in programma: “Dalla stele di Rosetta al DNA: codici naturali e artificiali come strumento di comunicazione”.

L’incontro prende spunto dal bicentenario della decifrazione della Stele di Rosetta ed evidenzia l’importanza comunicativa dei codici, che è stata anche oggetto dei lavori presentati per il concorso “Buona Idea!”. Il tema sarà approfondito nel workshop in diversi ambiti disciplinari attraverso l’analisi dell’importanza della ricostruzione di gesti e tradizioni dall’evidenza archeologica (Marina Pucci), l’analisi del linguaggio dei computer (Francesco Tiezzi) ma anche il lungo e affascinante percorso della comunicazione umana (Laura Solito), fino a ricordare il codice più antico che vive nel DNA (Camilla Fagorzi).

A seguire, visite guidate all’Orto Botanico (su prenotazione: 055 2756444, o all’indirizzo edu@sma.unifi.it.).

Nei due giorni successivi, giovedì 16 e venerdì 17 giugno, ScienzEstate si sposta al campus di Sesto Fiorentino, dove, dalle 18 alle 23, avranno luogo dimostrazioni, giochi, spettacoli.

(Per le prenotazioni scrivere a prenotazioni.scienzestate@adm.unifi.it )

Più in dettaglio, le proposte spazieranno dal DNA alla crittografia, dalle illusioni ottiche alla caduta dei gravi, dai segreti della Terra alla sostenibilità, dai raggi cosmici all’acceleratore di particelle.

“L’edizione di quest’anno torna in presenza – spiega Antonella Salvini, presidente di OpenLab – e l’offerta di attività continuerà per tutta l’estate, per permettere agli appassionati di tutte le età di avventurarsi nella divulgazione scientifica, ma anche di avvicinarsi alle attività di ricerca svolte nelle strutture universitarie”.

Nel mese di luglio saranno, infatti, organizzate visite guidate su prenotazione ai Dipartimenti e ai Centri di ricerca del Campus di Sesto Fiorentino mentre a settembre si realizzeranno attività divulgative presso il Campus delle Scienze Sociali di Novoli e presso le sedi del Sistema Museale di Ateneo.