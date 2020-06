ScienzEstate approda sul web per imparare a giocare con la scienza

SESTO FIORENTINO – Modalità digitale quest’anno per ScienzEstate, la manifestazione promossa da OpenLab, servizio di educazione e divulgazione scientifica dell’Università di Firenze. L’appuntamento va avanti da 17 anni e OpenLab propone quest’anno uno spostamento sul web, restando fedele al suo spirito, che è quello di far appassionare il pubblico ai temi scientifici, far scoprire la scienza nella vita quotidiana […]

SESTO FIORENTINO – Modalità digitale quest’anno per ScienzEstate, la manifestazione promossa da OpenLab, servizio di educazione e divulgazione scientifica dell’Università di Firenze. L’appuntamento va avanti da 17 anni e OpenLab propone quest’anno uno spostamento sul web, restando fedele al suo spirito, che è quello di far appassionare il pubblico ai temi scientifici, far scoprire la scienza nella vita quotidiana e anche far comprendere il lavoro di chi fa ricerca.

L’apertura ufficiale è per lunedì 22 giugno: in diretta video dall’Aula Magna dell’Università di Firenze, a partire dalle ore 10, tagliano virtualmente il nastro inaugurale il rettore dell’Ateneo fiorentino Luigi Dei e Antonella Salvini presidente di OpenLab con un workshop dedicato a “Una grande sfida per la nostra società: come conciliare i vantaggi e i benefici prodotti dalle scoperte scientifiche e tecnologiche con il loro utilizzo responsabile mirato alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Partecipano la stessa Antonella Salvini con un intervento su “Materiali e processi industriali sostenibili”, Giovanni Ferrara su “Benzina, Diesel, elettrico … di cosa si nutriranno le nostre auto in futuro?”, Stefania Tegli che parlerà di “Epidemie in ambito vegetale: dalla storia passata a quella recente, conseguenze di equilibri violati” e Anna Pettini che tratterà il tema “Lo sviluppo sostenibile: economia tra società e natura”.

Il programma di ScienzEstate è articolato in brevi video (“Pillole di Scienza”), filmati più lunghi che riproducono esperimenti o lezioni, webinar e giochi da scaricare, secondo un palinsesto che prevede la pubblicazione, con cadenza settimanale, dei vari materiali sul sito www.openlab.unifi.it , sul canale YouTube di Unifi e sui canali social.

Ai materiali e ai video hanno lavorato oltre 50 tra ricercatori, assegnisti e laureandi delle diverse aree disciplinari di UNIFI.

“ScienzEstate in questa particolare edizione 2020 – spiega Antonella Salvini – non si è semplicemente adeguata alle limitazioni imposte dalle misure sanitarie, ma ha voluto rilanciare il suo messaggio e il suo invito proponendosi in una modalità che sia pure a distanza sollecita la partecipazione e l’interattività. Fino al 12 settembre proporremo ogni settimana nuovi contenuti e nuove esperienze: insomma, davvero tutta l’estate sarà ScienzEstate”.