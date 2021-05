Sciopero al Cartonificio Fiorentino di viale Ariosto

SESTO FIORENTINO – Sciopero per tutta la giornata, domani 26 maggio al Cartonificio Fiorentino. I lavoratori effettueranno un presidio davanti all’azienda in viale Ariosto 420 dalle 8 alle 18 e alle 14.30 è previsto l’intervento del sindaco Lorenzo Falchi). Si tratta di una azienda leader del settore del cartone pesante; l’agitazione è indetta dalla Rsu (Slc Cgil e Fistel Cisl), dopo aver verificato che “con la direzione non ci sono spazi per un proficuo confronto, che si continua in modo arrogante a negare diritti previsti dal Contratto nazionale e si cerca di mettere in discussione accordi esistenti senza nessun dialogo col sindacato”. Inoltre, “si è in assenza di piano industriale e di scelte commerciali, e ci sono seri dubbi sulla prospettiva futura dello stabilimento – si teme una delocalizzazione – che occupa circa 100 lavoratori”.