Sciopero degli studenti: domani il corteo in partenza dall’Istituto Calamandrei

SESTO FIORENTINO – “La scuola si ribella” con questo slogan domani 10 dicembre con partenza dall’Istituto Calamandrei alle 9.30 partirà il corteo della manifestazione a sostegno della scuola. In un documento, gli studenti, scrivono “abbiamo deciso di mobilitarci in sostegno ai lavoratori, convinti che la lotta da portare avanti sia una sola e che vada sostenuta in modo unitario”. Ecco cosa chiedono gli studenti: “servono maggiori fondi per l’edilizia, non possiamo accettare che continui a piovere nelle classi e in palestra” e poi aggiungono di non poter accettare che “una scuola intera sia priva di spazi per svolgere attività motoria, e che le temperature siano al di sotto di quelle minime previste dalla norma”.

Tra le richieste anche “misure per diminuire il numero di alunni per classe, è impossibile – scrivono gli studenti – per studenti e lavoratori lavorare in classi sovraffollate. Contro il precariato, il lavoro per essere di qualità deve essere innanzitutto stabile”. E poi proseguono ricordando che “gli stipendi del personale scolastico in Italia continua ad essere sostanzialmente inferiore al resto d’Europa e, a parità di titolo di studio inferiori di 350 euro al resto del personale della Pubblica amministrazione. Zero risorse destinate all’incremento degli organici e alla proroga dei contratti ATA”.