Sciopero dei trasporti di lunedì 8 febbraio: Ataf, autobus fermi dalle 18 alle 22

FIRENZE – Le segreterie provinciali di Firenze Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa Cisal ed Ugk Fna, la Rsu Ataf e la segreteria provinciale di Firenze Slm Fast Confsal hanno proclamato in Ataf Gestioni srl uno sciopero di 4 ore nella giornata di oggi, lunedì 8 febbraio.

Con le seguenti motivazioni: “In adesione allo sciopero proclamato dalle rispettive segreterie nazionali in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri/Internavigatori (Mobilità Tpl), scaduto da oltre tre anni (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna); a seguito dell’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla Legge numero 146/1990 ss.mm.ii. attivate per le seguenti motivazioni: stabilità e sicurezza lavorativa, trasferimenti di personale, tutela economica, organizzazione di lavoro e turni, cantieri e condizioni di lavoro (Rsu Ataf); in adesione allo sciopero proclamato dalla propria segreteria nazionale e a seguito dell’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla Legge numero 146/1990 ss.mm.ii. attivate per le seguenti motivazioni: possibilità mancato pagamento del premio di risultato anno 2020 e del premio AP ex accordo 2001, rischio mancato pagamento degli stipendi (Slm Fast Confsal)”.

Queste invece le modalità di adesione allo sciopero in Ataf Gestioni srl: personale viaggiante (autobus) dalle 18 alle 22, ultima partenza dai capolinea alle 17.44, impianti fissi, operai e impiegati ultime 4 ore del turno di lavoro. “Nella fascia oraria interessata dallo sciopero, in base alle adesioni che potrebbero registrarsi, non sono esclusi disagi per l’utenza”.