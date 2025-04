Sciopero driver filiera di Amazon: adesione al 90%

CALENZANO – Sciopero questa mattina dei driver della filiera di Amazon. A Calenzano, uno dei due siti toscani, i lavoratori hanno protestato davanti alla sede di via Baldanzese dalle 7 alle 12. Secondo i sindacati in Toscana l’adesione è stata del 90%. I lavoratori chiedono la la riduzione dell’orario di lavoro e dei carichi, una maggiore sicurezza con la chiusura del servizio in caso di meteo rossa, un aumento significativo della trasferta e la stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato. La manifestazione a livello nazionale è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti. “Le aziende dell’ultimo miglio e la committenza non possono continuare ad ignorare le richieste dei lavoratori – dicono i sindacati – dopo la rottura del tavolo della trattative, questa è la prima giornata di sciopero, se non ci riconvocano al tavolo e non aprono la discussione sono in ballo altre giornate”. Tra le ultime richieste c’è anche la sicurezza in caso di allerta meteo. “La richiesta è quella in questo caso di mettere una regola – spiega Monia Rialti di Cgil – sia per i casi di allerta rossa che di allerta arancione”. A Calenzano i driver sono 300, quasi tutti sotto i 50 anni e ci sono anche molte donne. Oltre a Calenzano, in Toscana lo sciopero ha coinvolto anche la sede di Pisa.