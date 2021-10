Sciopero e presidio Sda a Campi Bisenzio: la solidarietà di Campi a Sinistra

CAMPI BISENZIO – Sciopero e presidio SDA Campi Bisenzio: Campi a Sinistra a fianco dei lavoratori. “Questa mattina – spiega il capo gruppo Lorenzo Ballerini – è ripreso lo sciopero degli appalti SDA nella sede di Campi Bisenzio, iniziato venerdì e sostenuto dalla Filt Cgil e Uil Trasporti. Come consigliere comunale di Campi a Sinistra ho voluto portare il mio saluto e la mia solidarietà a questa vertenza, ribadendo il pieno sostegno. I lavoratori e le lavoratrici sono in presidio davanti alla sede e senza risposte la mobilitazione continuerà ad andare avanti. I carichi di lavoro sono eccessivi, l’orario non viene rispettato così come il pagamento dell’indennità di cassa. Non solo: le ditte degli appalti e della committenza continuano a fare muro non accettando nessuna proposta dei sindacati. Una situazione inaccettabile che richiede un impegno diretto anche della politica. Per questo motivo ho appena protocollato un Question Time che presenterò in consiglio comunale domani, chiedendo all’amministrazione quali iniziative ha intenzione di intraprendere per sostenere e monitorare questa vertenza”.