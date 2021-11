Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale: “Adesione oltre il 50% del personale di Alia”

FIRENZE – “Rispetto allo sciopero generale nazionale di tutte le imprese pubbliche e private del comparto igiene ambientale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, indetto per la giornata di ieri, all’interno di Alia Servizi Ambientali Spa si è riscontrata nella giornata un’adesione superiore al 50%”: lo dice, in una nota Alia, i cui vertici […]

FIRENZE – “Rispetto allo sciopero generale nazionale di tutte le imprese pubbliche e private del comparto igiene ambientale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, indetto per la giornata di ieri, all’interno di Alia Servizi Ambientali Spa si è riscontrata nella giornata un’adesione superiore al 50%”: lo dice, in una nota Alia, i cui vertici hanno poi incontrato una delegazione di rappresentanti sindacali, riuniti di fronte alla sede fiorentina di via Baccio da Montelupo.

Guidati da Simonetta Poggiali e Riccardo Dei (per FP Cgil), Giovanni Giannini (per FP Cisl), Lucia Benevieri e Giacomo La Porta (FP Uil Trasporti) e Stefano Meini (Fiadel), l’amministratore delegato e il presidente di Alia si sono impegnati “ad attivarsi presso l’associazione datoriale per facilitare positivamente lo sblocco della trattativa”. “Il Management aziendale – ha commentato l’Ad Alberto Irace – condivide e sosterrà tutti gli sforzi per il consolidamento contrattuale e l’attuazione di contratti che impediscano il “dumping” salariale, ed auspichiamo al contempo che il contratto evolva nella parte normativa per favorire il recupero dell’efficienza e l’incremento della produttività anche mediante un crescente impiego di tecnologie, strumenti digitali ed impiantistica. Al tempo stesso ci auguriamo che nei prossimi giorni ci sia un’assunzione di responsabilità collettiva per favorire l’efficienza del lavoro e garantire il servizio ai cittadini”. “Alia – conclude il comunicato – attiverà da oggi, martedì 9 novembre, tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile”.