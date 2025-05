Sciopero trasporto ferroviario del gruppo Fs, ampia adesione in Toscana

FIRENZE – Trasporto ferroviario: ampia adesione anche in Toscana allo sciopero indetto per oggi (dalle 9 alle 17) da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti a livello nazionale. La mobilitazione riguarda il personale delle imprese ferroviarie del gruppo Fs per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle attività ferroviarie (nodi fondamentali: parte […]

FIRENZE – Trasporto ferroviario: ampia adesione anche in Toscana allo sciopero indetto per oggi (dalle 9 alle 17) da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti a livello nazionale. La mobilitazione riguarda il personale delle imprese ferroviarie del gruppo Fs per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle attività ferroviarie (nodi fondamentali: parte economica, parte normativa, adeguamento del sistema classificatorio, polo merci e appalti), scaduto da oltre un anno e mezzo. L’adesione allo sciopero è stata pressoché totale negli appalti, nelle manutenzioni e nella security; molto alta fra macchinisti e capitreno. Molte le soppressioni dei treni regionali e dei treni di lunga percorrenza.

“L’alta adesione allo sciopero dimostra quanto il personale senta le ragioni dell’agitazione. La controparte Agens ha convocato i sindacati per domani mattina, per la prosecuzione della trattativa sul rinnovo contrattuale: segno che la mobilitazione sta dando i primi frutti, – dicono Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti – ci dispiace aver arrecato disagi agli utenti del trasporto ferroviario e ce ne scusiamo, ma quello delle attività ferroviarie è un contratto molto importante, che deve chiudere la stagione dei rinnovi nel settore dei trasporti dopo aver sottoscritto negli ultimi messi i Contratti nazionali del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale. Con questa mobilitazione vogliamo che sia restituita centralità al lavoro e si avvii un percorso serio di confronto per un contratto equo e dignitoso”. In Toscana i lavoratori del gruppo Fs ammontano a circa 6mila (circa 5.500 diretti/e, oltre 500 negli appalti).