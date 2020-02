Scipioni (Lega): “Sull’aeroporto una sinistra irresponsabile”

FIRENZE – Non si ferma il dibattito sull’aeroporto di Firenze e la sentenza del Consiglio di stato. Fra le numerose reazioni c’è anche quella di Alessandro Scipioni, segretario provinciale della Lega. “La sinistra toscana – dice – è andata avanti in maniera irresponsabile, nonostante il contenzioso giudiziario, facendo perdere tanto tempo alla messa in sicurezza di un’opera essenziale per Firenze come l’aeroporto. L’incompetenza e l’arroganza della sinistra ha riportato, dunque, Peretola all’anno zero, senza dimenticare l’arretratezza delle infrastrutture di tutta la regione”. “Ci chiediamo, tra l’altro, – aggiunge – come possa costruirsi una grande coalizione attorno a Eugenio Giani, che non ha mai negato di essere un forte sostenitore dell’aeroporto, quando un noto esponente di quella sinistra che lui tanto “blandisce”, come il sindaco di Sesto Fiorentino, esulta per la sentenza che stoppa lo scalo aeroportuale. Questo è sempre più emblematico del fatto che non c’è una reale possibilità di costruire sui programmi una grande coalizione a sinistra come tanto viene decantato, quanto piuttosto di costruirla sull’interesse di preservare il potere. Da decenni, il Pd ha creato palesi lacune nel sistema aeroportuale toscano, senza tralasciare la mancanza di adeguati collegamenti veloci, tra i due principali scali della regione”.

“La Lega si è, viceversa, sempre impegnata a promuovere lo sviluppo degli aeroporti di Firenze e Pisa e alla luce delle specifiche condizioni territoriali la valorizzazione delle loro rispettive potenzialità, guardando quindi alla regione nel proprio complesso ed in un’ottica di cooperazione e complementarità tra le due città. A noi sembra che il Pd voglia riportare la Toscana nel Medioevo, cercando strumentalmente di fomentare, presumibilmente solo per fini personali, una guerra interna, trasformando i due capoluoghi di provincia in città nemiche come al tempo delle Signorie feudali. La Lega, lo ribadiamo, esige fortemente uno sviluppo coordinato e sostenibile per il bene della regione nel suo complesso. Firenze ha diritto a vedere le sue aspirazioni soddisfatte e l’aeroporto non può essere sacrificato sull’altare dell’incompetenza del Partito Democratico. Il modello lombardo, ci dimostra che anche quattro aeroporti possono coesistere in pochi chilometri puntando sulle loro specificità. Da noi, invece, a causa dell’incompetenza e dalla cattiva gestione della sinistra, a Firenze è stato brutalmente scippato il suo aeroporto”.