Scomparsa di Narciso Parigi, domani a Campi sarà il giorno del lutto cittadino

CAMPI BISENZIO – Ieri la notizia della scomparsa, a 92 anni, di Narciso Parigi. Oggi l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio fa sapere di aver preso la decisione di proclamare il lutto cittadino: “Se ne va un campigiano nel mondo e del mondo. L’intera comunità di Campi – dice il sindaco Emiliano Fossi – fortemente colpita da questa notizia, intende stringersi attorno ai suoi familiari in un momento così doloroso”.

L’amministrazione comunale “intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore dell’intera comunità per la gravissima perdita. Si proclamerà, nella giornata di lunedì, il lutto cittadino in concomitanza del funerale”. È stata quindi disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o listate a lutto sugli edifici pubblici.

L’amministrazione di Campi Bisenzio, inoltre, invita a partecipare al cordoglio “invitando la cittadinanza, le istituzioni pubbliche, gli istituti scolastici del Comune di Campi Bisenzio a manifestare nelle forme che ritengono più idonee il lutto in concomitanza con la celebrazione funebre”.