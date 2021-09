Scontro auto-scooter, incidente mortale in via Sestese

SESTO FIORENTINO – Uno scooterista è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Sestese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.30. In base alla prima ricostruzione della Polizia Municipale di Firenze intervenuta sul posto insieme ai mezzi di soccorso, la vettura condotta da una ultrasettantenne proveniente da Sesto e diretta verso la città avrebbe effettuato la svolta per accedere al parcheggio di un supermercato. Per ragioni da accertare l’auto è venuta in contatto con lo scooter in transito in senso opposto. Il conducente dello scooter, del 1984, è deceduto sul posto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Inutili i tentativi di rianimarlo. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi via Sestese è stata chiusa in entrambe le direzioni. Le provenienze da via Reginaldo Giuliani sono state indirizzate su viale XI Agosto; i veicoli in arrivo da viale XI Agosto sono stati deviati su via Mario Luzi o via Reginaldo Giuliani; le provenienze da Sesto Fiorentino sono state indirizzati verso via Mario Luzi o via di Castello. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale di Firenze.