Scontro fra due auto in via Pistoiese: intervengono anche i Vigili del fuoco

SIGNA – Brutto incidente, ma per fortuna senza gravi conseguenze, nel tardo pomeriggio di oggi in via Pistoiese, all’altezza del numero civico 191, nei pressi dell’Indicatore. Incidente fra due auto, forse provocato anche dalla scarsa visibilità a causa della nebbia che per tutto il giorno ha avvolto come una “cappa” la Piana e che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto, infatti, oltre alla Polizia municipale di Campi, i Vigili del fuoco del Comando di Firenze, che hanno estratto una persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo di una vettura, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 e trasportata all’ospedale il Codice giallo.