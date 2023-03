Scontro fra moto e bicicletta: due morti in via Vecchia Pisana a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Incidente mortale con due vittime nella tarda mattinata di oggi. E’ questo il tragico bilancio del sinistro che, intorno a mezzogiorno, si è verificato in via Vecchia Pisana, la strada che da Lastra a Signa porta verso il bivio per dirigersi a Malmantile. A scontrarsi sono state una motocicletta, alla cui […]

LASTRA A SIGNA – Incidente mortale con due vittime nella tarda mattinata di oggi. E’ questo il tragico bilancio del sinistro che, intorno a mezzogiorno, si è verificato in via Vecchia Pisana, la strada che da Lastra a Signa porta verso il bivio per dirigersi a Malmantile. A scontrarsi sono state una motocicletta, alla cui guida c’era un uomo di 54 anni, residente a Prato, che si stava dirigendo in direzione di Malmantile, e una bicicletta (il ciclista aveva invece 57 anni ed era residente a Pistoia, che invece scendeva verso Lastra a Signa. Ancora tutta da chiarire la dinamica, sul posto Carabinieri e mezzi di soccorso che purtroppo non hanno potuto fare niente. Entrambi sono stati sbalzati dai rispettivi mezzi e hanno perso la vita a causa dei traumi riportati. Il magistrato ha comunque disposto che le salme fossero portate presso l’Istituto di medicina legale per l’esame autoptico. I mezzi, invece, sono stati sequestrati e affidati alla ditta autorizzata.

(Notizia in aggiornamento)