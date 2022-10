Scooter contro un albero: diciassettenne muore a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale con la moto a Campi Bisenzio la notte scorsa, verso mezzanotte. L’incidente è avvenuto in via di San Quirico, all’altezza del numero civico 169, e non ci sono stati altri feriti. Per cause in corso di accertamento il 17enne ha perso […]

CAMPI BISENZIO – Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale con la moto a Campi Bisenzio la notte scorsa, verso mezzanotte. L’incidente è avvenuto in via di San Quirico, all’altezza del numero civico 169, e non ci sono stati altri feriti. Per cause in corso di accertamento il 17enne ha perso il controllo dello scooter, su cui viaggiava da solo, andando a scontrarsi contro un albero. La dinamica dell’incidente è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri e si avvarrà di rilievi tecnici. Nell’emergenza è intervenuto il 118 con l’automedica di Sesto Fiorentino e l’equipaggio India 11. I sanitari hanno tentato di rianimare il giovane, ma non è stato possibile. Sono stati fatti intervenire nel soccorso anche i vigili del fuoco. Non risultano altri veicoli coinvolti.