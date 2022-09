Scooter fermato dalla Polizia mentre imbocca contromano il viadotto dell’Indiano: la conducente è risultata positiva all’alcoltest

FIRENZE – Dopo avere percorso in sella a uno scooter via Martucci contromano, avrebbero proseguito la marcia imboccando l’uscita del viadotto del Ponte dell’Indiano. Per questo motivo la notte scorsa, intorno alle 3.30, una coppia di 40enni, entrambi di origine sudamericana, è stata intercettata in strada e fermata dagli agenti della Polizia di Stato. La volante […]

FIRENZE – Dopo avere percorso in sella a uno scooter via Martucci contromano, avrebbero proseguito la marcia imboccando l’uscita del viadotto del Ponte dell’Indiano. Per questo motivo la notte scorsa, intorno alle 3.30, una coppia di 40enni, entrambi di origine sudamericana, è stata intercettata in strada e fermata dagli agenti della Polizia di Stato. La volante della Questura di Firenze, infatti, era impegnata nel controllo del territorio: gli agenti hanno prima identificato i due, per poi multare la donna, che era alla guida del mezzo, e procedere alla decurtazione di 4 punti sulla sua patente prevista dal Codice della strada. Ma una volta avvicinati per il controllo, una serie di sintomi hanno portato i poliziotti anche a sospettare un probabile abuso di alcol, dietro a quella rischiosa manovra. Poco dopo l’etilometro ha infatti evidenziato nei confronti della donna un tasso alcolemico nel sangue di oltre il doppio del limite consentito. Per lei è scattata quindi anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una seconda multa, con la conseguente perdita di ulteriori 10 punti sulla patente. Per quanto riguarda invece il passeggero, quest’ultimo è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per la violazione degli obblighi sul soggiorno. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.