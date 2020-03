Scoperta una discarica abusiva a Morello

SESTO FIORENTINO – Scoperta una discarica abusiva su Monte Morello. Sono stati i carabinieri forestali a trovare i rifiuti abbandonati a valle della strada provinciale 130, la cosiddetta ‘panoramica dei Colli Alti’ per Monte Morello. Nella discarica sono stati rinvenuti oggetti e imballaggi in plastica, alcuni imbrattati di olio motore, scatole di cartone, filtri olio e filtri aria per veicoli. Il titolare di una ditta meccanica di Calenzano e il suo collaboratore sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non.