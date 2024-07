Scoperti allacci abusivi alla rete idrica a Iolo e in via Reggiana

PRATO – Sono diversi gli allacci abusivi alla rete idrica a Iolo e in via Reggiana scoperti nei giorni scorsi dalla Polizia municipale, che su delega dell’Autorità Giudiziaria ha condotto un’indagine mirata in luoghi già oggetto di precedenti denunce da parte di Publiacqua, gestore del servizio idrico. I controlli del nucluo investigativo hanno permesso di identificare gli autori del furto di acqua per un valore complessivo stimato in circa 4.000 euro: i responsabili continuavano ad approvvigionarsi di acqua con mezzi fraudolenti da diverso tempo, nonostante il gestore del servizio fosse già intervenuto in precedenza per rimuovere gli allacci abusivi, poi nuovamente ripristinati. L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di promozione e garanzia della legalità, con l’obiettivo di tutelare i beni comuni e assicurare che i costi dei frequenti furti idrici non siano poi scaricati sulla cittadinanza. ​La comunità è invitata a collaborare segnalando eventuali situazioni sospette, in un’ottica di partecipazione attiva alla salvaguardia dei beni comuni.